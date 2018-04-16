İkinci Kardak krizinin eşiğinden dönüldü

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında bulunan Antrofotos kayalıklarına Yunan bayrağı bir sivil gemi tarafından dikilen Yunanistan bayrağı, olaydan kısa sürede haberdar olan Türk SAT komandoları tarafından yerinden indirildi.
Ege Denizi’nde Türkiye ile Yunanistan arasında 1996’da yaşanan Kardak krizinin ardından çıkabilecek ikinci bir kriz son anda önlendi. Yunanistan bayraklı sivil bir gemi, Didim açıklarında bulunan Antrofotos kayalıklarına Yunan bayrağı dikti. Olayın duyulmasının ardından Türkiye kısa sürede harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gönderildi ve bayrak yerinden indirildi.
Konuyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım, “Yine Didim açıklarında, yerleşim yeri olmayan kayalık buraya bir Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üzerine de Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar ve oradan o bayrağı kaldırdılar” demişti.
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