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İkinci kattan düşen işçi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 01:33 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde inşaatın ikinci katından düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Ereğli ilçesi Toros Mahallesinde bulunan inşaatta meydana geldi.

İkinci kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Konya’nın Ereğli ilçesinde inşaatın ikinci katından düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Ereğli ilçesi Toros Mahallesinde bulunan inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Hamit Yılmaz’ın akşam saatlerinde şantiyede olmadığını gören arkadaşları inşaat alanına gitti. İnşaatın ikinci katında çalıştığı öğrenilen Hamit Yılmaz’ın düştüğünü gören işçiler Yılmaz’ı alarak Ereğli Devlet Hastanesine götürdü. Durumu ağır olduğu öğrenilen Hamit Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay üzerine polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İkinci kattan düşen işçi hayatını kaybetti

İkinci kattan düşen işçi hayatını kaybetti

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