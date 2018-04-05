İkiye ayrılan otomobilden sağ çıktılar

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bir minibüsün otomobil ile çarpışması sonucu otomobil ikiye bölündü. Kazada şans eseri kimse hayatını kaybetmezken, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şahin D.’nin kullandığı 46 AAC 320 plakalı minibüs ile Ömer K.’nin kullandığı 46 EN 964 plakalı otomobil, Afşin-Göksun karayolunda çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrılırken, minibüsün sürücüsü Şahin D. ile ikiye ayrılan otomobilde bulunan Ömer K. ve Şevket K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Yaralıların tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?
İmam Hatipli gençler deizme kayıyor! Ahmet Hakan yazdı
Travestilerle bir anda kavgaya tutuştular! Dipçik ve sopalarla...
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi
73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma
Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı
Beyaz Saray: Suriye'de DAEŞ'le askeri mücadele sonlandırılacak
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
Huawei Mate 10 ucuzluyor
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum