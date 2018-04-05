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İkiye ayrılan otomobilden sağ çıktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 09:06 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bir minibüsün otomobil ile çarpışması sonucu otomobil ikiye bölündü.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bir minibüsün otomobil ile çarpışması sonucu otomobil ikiye bölündü. Kazada şans eseri kimse hayatını kaybetmezken, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şahin D.’nin kullandığı 46 AAC 320 plakalı minibüs ile Ömer K.’nin kullandığı 46 EN 964 plakalı otomobil, Afşin-Göksun karayolunda çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrılırken, minibüsün sürücüsü Şahin D. ile ikiye ayrılan otomobilde bulunan Ömer K. ve Şevket K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Yaralıların tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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