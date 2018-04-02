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İkiye bölünen araçta can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 10:25 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan sürücü 50 yaşındaki Cemalettin Yentürk yönetimindeki 16 KFS 11 plakalı otomobil, İnegöl’ün Kalburt mevkiinde yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan sürücü 50 yaşındaki Cemalettin Yentürk yönetimindeki 16 KFS 11 plakalı otomobil, İnegöl’ün Kalburt mevkiinde yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil karayolunun orta refüjünde bulunan aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Feci kazada parçalanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Talihsiz sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Parçalara ayrılan otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.
Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

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