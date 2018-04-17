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İkiye bölünen otomobilden 'emniyet kemeri' sayesinde sağ çıktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 18:59 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, kontrolsüz kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, araçlardan biri ikiye bölündü.

İkiye bölünen otomobilden 'emniyet kemeri' sayesinde sağ çıktılar

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, kontrolsüz kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, araçlardan biri ikiye bölündü. Büyük hasar gören araçtaki sürücü ile yanındaki arkadaşı, emniyet kemerinin takılı olması sayesinde ciddi bir yara almadan kurtuldu.
Kaza bugün saat 13.00 sıralarında, Denizli-Antalya Karayolu'nda meydana geldi. Denizli yönüne giden Namık Durmuş (35) yönetimindeki 20 DD 319 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta, önüne çıkan Furkan Kesici'nin kullandığı 20 KF 09 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Namık Durmuş'un kullandığı otomobil ikiye bölündü. Emniyet kemerleri takılı olan sürücü Durmuş ile yanındaki arkadaşı, kazadan küçük sıyrıklarla kurtuldu. Diğer otomobilde de hasar oluşurken, sürücüsü ise yaralanmadı.
İkiye bölünen otomobilin sürücüsü Durmuş, kendilerini emniyet kemerinin kurtardığını, kazadan hafif sıyrıklarla çıktıklarını söyledi. Olay yerine gelen ambulansta ilk tedavileri yapılan sürücü ve arkadaşı, hastaneye gitmeye gerek duymadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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