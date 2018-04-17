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İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 18:25 | Son Güncelleme

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında çarpışan otomobillerden biri ikiye bölündü.

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında çarpışan otomobillerden biri ikiye bölündü. Araçtaki 2 kişi kazayı hafif yaralı atlattı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli-Antalya karayolu üzerinde Serinhisar ilçesi girişinde meydana geldi. Namık D. idaresindeki 20 DD 319 plakalı otomobil ilçe girişindeki kavşakta sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 20 KF 090 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışanın etkisi ile savrulan otomobillerden birisi orta refüje çarptıktan sonra ortan ikiye bölündü. Otomobilin motorunun olduğu ön bölümü direksiyonu ile birlikte yol kenarına savrulurken, diğer kısmı ise yol ortasında kaldı. İki parçaya ayrılan otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Kazada Namık D. ile birlikte Mehmet Ç. isimli şahıs hafif şekilde yaralanarak ikiye bölünen otomobilden sağ çıkmayı başardılar. Yaralıların müdahalesi 112 Acil servis ambulansında yapıldıktan sonra taburcu edildiler. Kazanın ardından parçalanan ve yolda duran otomobil çekici yardımıyla 2 parça olarak bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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