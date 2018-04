İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri 39 dalda sahiplerini buldu

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) Kariyer Kulübü tarafından Çorbada Tuzun Olsun Derneği yararına bu yıl 2’ncisi düzenlenen 'İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri', dün akşam düzenlenen törende sahiplerini buldu.

İKÜ Ataköy Yerleşkesi'nde düzenlenen ödül töreninin açılış konuşmasını Çorbada Tuzun Olsun Derneği Başkanı Ahmet Türker yaptı. İKÜ Kariyer Kulübü'nün kendilerine verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahmet Türker, "Yüzlerce gönüllüyle her akşam çorba ve yemek dağıtıyoruz. Bu sandığınız gibi sadece bir yemek götürmekten öte. Çünkü biz, evsiz insanlarla her gün diyalog kuruyoruz. İnsanlar onlara her gün yemek götürdüğümüzü değil, ev sıcaklığı yaşattığımızı görüyorlar. Gönüllülerimizin çoğu ise üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Kariyer Kulübü de bu gönüllü topluluklarından biri ve bize çok destek veren bir kulüp. Bugün Birleşmiş Milletler, dünyadaki en gelişmiş ülkelerin kalkınmalarında en önemli rolü oynayacak şeyin gönüllülük olduğunu söylüyor. Aynı şekilde buradada sosyal girişimci arkadaşlarımızın olduğunu görüyoruz" dedi.