İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri 39 dalda sahiplerini buldu

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) Kariyer Kulübü tarafından Çorbada Tuzun Olsun Derneği yararına bu yıl 2’ncisi düzenlenen 'İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri', dün akşam düzenlenen törende sahiplerini buldu. İKÜ Ataköy Yerleşkesi'nde düzenlenen ödül töreninin açılış konuşmasını Çorbada Tuzun Olsun Derneği Başkanı Ahmet Türker yaptı. İKÜ Kariyer Kulübü'nün kendilerine verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahmet Türker, "Yüzlerce gönüllüyle her akşam çorba ve yemek dağıtıyoruz. Bu sandığınız gibi sadece bir yemek götürmekten öte. Çünkü biz, evsiz insanlarla her gün diyalog kuruyoruz. İnsanlar onlara her gün yemek götürdüğümüzü değil, ev sıcaklığı yaşattığımızı görüyorlar. Gönüllülerimizin çoğu ise üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Kariyer Kulübü de bu gönüllü topluluklarından biri ve bize çok destek veren bir kulüp. Bugün Birleşmiş Milletler, dünyadaki en gelişmiş ülkelerin kalkınmalarında en önemli rolü oynayacak şeyin gönüllülük olduğunu söylüyor. Aynı şekilde buradada sosyal girişimci arkadaşlarımızın olduğunu görüyoruz" dedi. YILIN EN BEĞENİLEN SİNEMA FİLMİ AYLA Türker'in konuşmasının ardından İKÜ öğrencilerinin oylarıyla belirlenen farklı kategorilerde 39 ödül sahiplerine takdim edildi. Ödüller kapsamında 'Yılın En Beğenilen Eğitimcisi' ödülü İKÜ Kurucu Onursal Başkanı Fahamettin Akıngüç'e, 'Yılın En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu’ ödülü Kıvanç Tatlıtuğ’a, 'Yılın En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu' ödülü Yeliz Kuvancı’ya, 'Yılın En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu' ödülü Engin Altan Düzyatan’a, 'Yılın En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu' ödülü ise Söz dizisinde rol alan genç oyuncu Aybüke Pusat’a verildi. 'Yılın En Beğenilen Kadın Tiyatro Sanatçısı' ödülünü Şebnem Bozoklu alırken, 'Yılın En Beğenilen Erkek Tiyatro Sanatçısı' ödülünü Barış Atay, 'Yılın En Beğenilen Çocuk Oyuncusu' ödülünü Alihan Türkdemir, 'Yılın En Tarz Sanatçısı' ödülünü Büşra Develi, 'Yılın En Beğenilen Youtube Kanalı' ödülünü Babala TV, 'Yılın En Beğenilen Sinema Filmi' ödülünü Ayla, 'Yılın En Beğenilen Dizisi' ödülünü Söz, 'Yılın En Beğenilen Spor Programı' ödülünü ise Spor Manşet aldı. 'Yılın En Beğenilen Müzik Grubu'na Gripin, 'Yılın En Beğenilen Elektro Müzik Sanatçısı'na Deeperise, 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Şarkıcısı'na Emre Sertkaya, 'Yılın En Beğenilen Rap Sanatçısı'na Yener Çevir, 'Yılın En Beğenilen Dizi Şarkısı'na şarkıcı Eypio'nun 'Gömün Beni Çukura', 'Yılın En Beğenilen Şarkısı'na 'Burak King-Yanıyoruz' ve 'Yılın En Beğenilen Radyo Programı'na 'Matrax' layık görüldü. YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ FERHAN ŞENSOY'A 'Yılın En Beğenilen İkilisi' Ahmet Murat ve Murat Cemcir, 'Yılın En Beğenilen Tiyatro Topluluğu' Müjdat Gezen Tiyatrosu, 'Yılın En Beğenilen TV Programı' Tolgshow (Tolga Çevik) oldu. 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' Ferhan Şensoy'a verilirken, 'Çorbada Tuzun Olsun Özel Ödülleri' Yapımcı Bulut Reyhan'a, 2013'ten bu yana Türkiye'nin kırsal bölgelerine giderek sosyal açıdan imkanları kısıtlı olan çocukları sinema başta olmak üzere sanatla buluşturan 'Sinemasal'a ve sivil toplum kuruluşlarının farkındalık yaratan projelerini ele alan Aktivist' adlı programa verildi. PALA: İYİ OLMAK İÇİN SEVGİ VE DOSTLUK GEREKİR 'Yılın En Beğenilen Kitabı' İskender Pala'nın 'Abum Rabum' adlı kitabı oldu. Pala, "Kariyer Kulübümüzün bütün iyi üyelerine öncelikle iyilik yapmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Sadece iyilik yapmak gerekmez, iyi de olmak gerekir. İyi olmak için sevgi ve dostluk gerekir. O nedenle evsizleri bu bakımdan da düşünmek gerekir. Beni oylarıyla destekleyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Yılın En iyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu Miray Daner ise 'Vatanım Sensin' dizisinin kendisine çok şey kattığını belirterek, "Bu güzel ödül de onlardan biri. Oyuncu arkadaşlarıma ve ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Yılın En iyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu Boran Kuzu ise gençlere hayallerini gerçekleştirmeleri dileğinde bulundu. Yılın En İyi Kadın Sanatçısı Deniz Seki, üniversiteden ödül almanın çok değerli olduğunu ifade ederek, "Bu bir sanatçı için çok değerli ve kıymetli, sizleri seviyorum İstanbul Kültür Üniversitesi. Beni beğenmeye devam edin" dedi. "ATATÜRKÇÜ ÇİZGİDEN HİÇ ÖDÜN VERMEDİNİZ" 'Yılın En Beğenilen Tiyatro Topluluğu' Müjdat Gezen Tiyatrosu olurken ödülü Müjdat Gezen ve oyuncular aldı. Gezen, "Siz, İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencileri olarak şanslısınız. Ben bu okula sık sık geliyorum; siz mutlu öğrencilersiniz. Çünkü bu okul Atatürkçü çizgisinden hiç ödün vermedi ve sonuna kadar da vermeyecek buna çok eminim" diye konuştu. 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Müzik Grubu' ödülüne layık görülen 'Evet Ne Söylüyorduk' grubu ise ödül töreni sonrası bir konser verdi.