İl Emniyet Müdürlüğünden FETÖ haberlerine açıklama

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, bazı yerel basın kuruluşlarında ve sosyal medyada ‘Çorlu’da Kimyasal Atık Tehlikesi’ başlığı altında yayınlanan ve FETÖ’nün kimyasal atıklardan kazanç elde ederek finans kaynağı sağladığı iddia edilen haberlerin asılsız olduğunu belirtti. Emniyetten yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY terör örgütünün Tekirdağ il yapısı tamamen çökertilmiş, örgüte ait eğitim kurumlarına Türkiye’de ilk defa kayyum ataması yapılmış ve diğer illerin çalışmalarına örnek olunmuştur" denildi.

Tekirdağ’da FETÖ’nün kimyasal atıklardan kazanç elde ederek finans kaynağı sağladığı ve buna göz yumulduğu yönünde bazı yerel basın kuruluşlarında ve sosyal medyada bilgilerin yer alması üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, "Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarına yönelik 15 Temmuz 2016 tarihinden 6 Mart 2018 tarihine kadar sayısız operasyon yapılmış, bu operasyonlarda çeşitli meslek gruplarından 2 bin 371 kişiye terör örgütünde yöneticilik yapmak, örgüte üye olmak ve bu örgütle iltisaklı bulunmaktan adli işlem yapılmıştır. Adli makamlarca örgüt mensubu 776 kişi tutuklanmış, 930 kişi adli kontrol kararı ile yargılanmaya devam etmekte olup 243 şahsın da haklarında yakalama kararı bulunmaktadır. Bu çalışmalarda, FETÖ/PDY terör örgütünün Tekirdağ il yapısı tamamen çökertilmiş, örgüte ait eğitim kurumlarına Türkiye’de ilk defa kayyum ataması yapılmış ve diğer illerin çalışmalarına örnek olunmuştur. Yine FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün asker yapılanmasına yönelik çok sayıda operasyon yapılmış, örgütün asker yapılanması ile ilgili haberleşme ve irtibat sistemleri ilk defa ilimizde deşifre edilmiştir. Ayrıca ilimiz haricinde diğer illerde görev yapan FETÖ/PDY terör örgütü iltisaklı yaklaşık bin 600 askeri üniforma içerisine saklanmış hain deşifre edilmiş ve illerinde yapılacak operasyonlara örnek olunmuştur" denildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Tekirdağ’da da FETÖ/PDY ile mücadele çalışmalarının kararlı bir şekilde sürdürüldüğü, Tekirdağ’da örgüt faaliyetlerini ve yeniden yapılanma çalışmalarını engellemek amacıyla yapılan titiz çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde yeni bir operasyon yapılmış, 45 FETÖ/PDY örgüt üye ve yöneticisi yakalanmış, bunlarla birlikte örgüte ait yüklü miktarda paraya el konulmuştur. Bu sayede örgütün yeniden yapılanmasının önü kesilerek aynı zamanda finansal açıdan da çok ciddi bir darbe vurulmuştur. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü başta FETÖ/PDY terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik kararlı mücadelesini sürdürmekle birlikte üzerine düşen görevi adil ve tarafsız bir şekilde layıkıyla yerine getirmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.