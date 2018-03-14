İlaç hırsızlığına gözaltı

Samsun’da tüpgaz servisinde çalışan bir kişi gittiği evden ilaç çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tüpgaz servisinde çalışan Ş.B., tüp götürdüğü evde kendisinin de heyet raporu ile alıp kullandığı reçete ile satılan ilaçları görünce gizlice bunları aldı. Ev sahibi ilaçların kaybolması üzerine polise şikayette bulunarak tüpçünün almış olabileceğini söyledi.

İlyasköy Polis Merkezi ekipleri Ş.B.’yi gözaltına aldı. Ş.B., ilaçları polise teslim etti. Polisteki sorgusu tamamlanan Ş.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.