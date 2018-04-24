İlaçla intihara kalkıştı, pişman olunca 112'yi aradı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, çok sayıda ilaç içerek intihar etmek isteyen M.Ö., 112'yi arayarak yardım istedi. İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu M.Ö. tedaviye alındı.
Olay, öğle saatlerinde, Düzce Yenimahalle Mahalle'de meydana geldi. Bir apartmanın ikinci katında oturan M.Ö. adlı erkek, çok sayıda hap içti. M.Ö daha sonra 112'yi arayarak, intihar ettiğini ve kurtarılmak istediğini söyledi. 112 Acil ekipleri, M.Ö.'nün telefonunu araması da sonuçsuz kalınca, telefonun sinyalinden yeri tespit edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin kapıyı açmasının ardından içeri girdi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ö. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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