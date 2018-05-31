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İlaçlama aracı alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 16:34 | Son Güncelleme

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'da merkez Karaköprü Belediyesine ait haşere ve sivrisineklerin ilaçlanmasında kullanılan kamyonet alev alev yandı.

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'da merkez Karaköprü Belediyesine ait haşere ve sivrisineklerin ilaçlanmasında kullanılan kamyonet alev alev yandı. Su tankeriyle söndürülen yangında kimse yaralanmazken, araçta hasar oluştu. Yangın, dün gece Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Karaköprü Belediyesi'ne araç ilaçlama aracı, püskürtme sistemiyle haşere ve sivrisineklere yönelik ilaçlama yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bir anda alev topuna dönen ve zaman zaman küçük çaplı patlamanın yaşandığı ilaçlama aracını söndürmek için çevredeki vatandaşlar yangın tüplüyle müdahale etmeye çalıştı. Yangın, ihbarla olay yerine gelen bir sulama tankerince söndürdü. Alev topuna dönen ilaçlama aracındaki yangını ise bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.

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