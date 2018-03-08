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İlaçlı su içirip 4 ay boyunca tecavüz etti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 13:55 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, bakkala gitmek için geçen yılın ekim ayında evden ayrılan ve 4 ayı aşkın süredir haber alınamayan 15 yaşındaki N.K., İzmir'e götürüldüğü kişilerce serbest bırakıldı. Ailesine kavuşan N.K., "4 ay boyunca bana sürekli ilaçlı su verip, bayıltarak, tecavüz ettiler" dedi.

İlaçlı su içirip 4 ay boyunca tecavüz etti

N.K., 1 Ekim 2017 tarihinde, bakkala gitti ve bir daha eve dönmedi. Kızının uzun süre geçmesine rağmen eve dönmemesi üzerine meraklanan Hüsne K., kayıp başvurusunda bulundu. 4 ay geçmesine rağmen haber alınamayan N.K., kaçırıldığını iddia ettiği kişilerce serbest bırakıldı. Eşinden ayrı yaşayan Hüsne K., tanımadığı bir adamın kendisini telefonla arayıp, kızını bulduğunu söylediğini belirterek, şunları anlattı:

"Tanımadığım bir adam, aradı ve kızımı bulduğunu söyledi. Telefonu kızıma verdi, kızım ağlıyordu. Adamdan kızımı bana getirmesini istedim, ertesi sabah kızımı eve getirdi. Kızıma sarılıp, ağladım. Kızıma, 4 ay boyunca nerede olduğunu sordum. Kızımın aklı başında değildi. Kızım bir odada tutulduğunu, su içirildiğini ve tecavüze uğradığını anlattı. Ben de karakola haber verdim. Polisler geldi, ifade vermemizi istediler. Karakola gidip, şikayetçi olacağız."

'YAŞLI ADAM KURTARDI'

Ailesine 4 ay sonra kavuşan N.K. ise kaçırılıp, İzmir'e götürüldüğünü ve tutulduğu odada sürekli ilaçlı suyla bayıltılarak, tecavüze uğradığını ileri sürdü. N.K., "Küçük kardeşimle birlikte bakkala gittim. Siyah bir araba yanaştı ve kız kardeşimin elini tutarak, 'Arabaya binmezsen kardeşini öldürürüm' dedi. Ben de arabaya bindim. Bir süre sonra bana su içirdiler ve kendimi kaybettim. Sonra gözümü açtığımda bir odadaydım. Odada bir yastık, bir de halı vardı. Bir bardak su içirdi ve tecavüz etti bana. 2- 3 günde bir ayılınca bana tekrar su içirip, bayıltıyorlardı. Elim, ayağım tutmuyordu; tecavüze uğruyordum. Ne kadar tutulduğumu hatırlamıyorum. Son 1- 2 hafta boyunca beni kaçıran şahıs gelmiyordu odaya. Yaşlı bir adam geldi ve beni evine götürdü. Adımı, soyadımı, nereli olduğumu sordu. Aklım başıma gelince 'Anneme götür' dedim. Adamla birlikte otogara gittik ve Siverek’e geldik" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Şanlıurfa izmir Siverek

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
YALAN RESMEN KENDİ GİTMİŞ OLMAYINCA DÖNMÜŞ
@analiz_101 içini mi okudun nereden biliyorsun
ülke teksası geçti yarabbi ne oluyor bize.sokağa çıkıp sorsan herkes müslüman
dürzü sanki şeriatla yönetiliyon laiklik olduğunda tecavüz oluyor
@deyvani10 izmirde mi herkes müslüman?
@deyvani10 imam hatiplerde laiklikle yonetiliyor dimi vakiflarda ayni sekilde laiklikle yonetiliyor o yuzden 9 yasindaki kizla evlenilip cocuklara tecavuz ediliyor zaten laiklik olmasa bu tecavuzlerde olmaz dimi adi sapik
@ayrla25 kız Siverek'ten kaçırılıyor. İzmir'e kadar namı yürümediyse eğer, kaçıran da Siverekli. Hem sen kimin müslüman olup olmadığını nereden biliyorsun? Çok müslüman gördük biz: hırsızı, ahlaksızı, darbecisi, teröristi... Herkes müslüman ama. En çok da sen..
Bunları yapanlar idam edilmeli ki bidaha kimse cesaret edemesin
Anlattıkları pek mantıklı gelmedi bana. 4 ay boyunca böyle yaşaması, yaşlı adam kim niye oraya gelmiş . Sanırım sevdiği gençle gitti ayrılınca yada yaşlı adam gencin yakını ,kaçıranın hapse girmesinden korkup kızı geri getirdi. Yinede kurtulmuş sevindim. Allah evlatlarımızı korusun
adam yaşlı ama izmirden urfaya gidiyor.tanımadığı bir kız için..izmirde de polis karakol savcı yok tabi!!! kandırılanlar kandırmaya mı çalışıyor ne!! ya kardeşim karakola gidersin eşgal verir evi gösterirsin
bunu yapanları bulup asmassa bu adalet onunda cezasını ALLAH VERSİN..
annesi acemi eğitime göndermiş
bence yalan soyluyo hadi kardeşini oldurceklerdi hickimsedemi görmedi seni o arabaya binerken yada suyu neden tecavüze uğradıgina inaniyodun madem neden iciyodun ?
hadi 1 kere ıctın 2 kere ıctın farkında olmadın 4 ay nıye ıctın o suyu:)
Bence anlatilmayan çok şey var burda.Saklanan bilinmesini istenmeyen çok şey var gibi.Neyse baba evine dönmüş hiç değilse.
Yesil cam gibi oldu, Türkiye. Bu ne rezalet yav.
yalan ifade vermiş gibi yaşı küçük olduğundan alan adam ne dini nede resmi nikah yapamadı töreleri gereği ne şiş yansın ne kebap , kaçırdılar kim olduğunu bilmiyorum bayıldım tecavüz ettiler diyor, bayıldı isen tecavüzün farkına varabilirmisin sadece ayıldıktan sonra farkedersin ve şöyle dersin mış miş gibi anlatırsın; adelet varmı bilmiyorum ama var olan adaleti de kendi ifadeniz tutarsız olduğundan saptırıyorsunuz
şeriat deseler herkez ayağa kalkar bu tip haberleri okuyan kendini bilmezler ondan sonrada burda olmadık ahkamı keser... birde akıl verir.
ne kaçırılması hepsi büyük şehir meraklısı sanıyorki kaçınca prenses olacak 4 ay çakmışlar bıkmışlar buda bakmış olmuyor demiş ben eve gideyim uydur uydur
kesin parada felan anlaşamadılar kız geriye geldi..bırakın ulan bu işleri.koyun satar gibi kız satanları biliyoruz o bölgelerde.. 15 yaşında kız alacak 4 ay kullanacak..sonra kendiliğinden bırakacak..külahıma anlatın siz bunu.. kızın anası babası mutlaka sorguya çekilmelidir..
çocuk gelinlere hemen dur demeli bitsin şu olaylar artık Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
Yapanlar idam edilmeli o çünkü bir cocuk
çocuk gelinler de devamlı doğuda çıkıyor.. evlenmek zor orada üstüne üstlük başlık parası var.. bu ne zenginlik, bir de çıkıp devlete laf ederler...
yapanları idam edersen o kolay kurtuluş adım ediceksin siciline silinmeyen birşekilde işliyceksin ve her gun her kanal resmini gostererek haber yapip millete ibreti alem olarak gostericeksin ekmek kapisi is bulamiycak insan icine cikamiycak verilebilecek en agir cwza bu olmalı diye dusunuyorum
İdam gelsin
her ihtimal akla geliyor. bende şöyle düşünüyorum. kızın evden kaçıp macera aradığını hatta bir sevdiği varsa beraber kaçtığını sonra adam onu kullanıp tamam artık senden sıkıldım başının çaresine bak diyerek başından attığını sonrada kız baktı böyle olmuyor geri döneyim ama nasıl işte böyle bir senaryo çizdi ve göre kurtarıldı ve eve geldi....
aynen sorsan elhamdülillah müslümanız derler ama iş oynaşmaya gelince abd den avrupadan daha beterizzz...!!! milletin eli şeyinde afedersin...
su ilacın adı ne arkadaş ya.kim satıyor nerden alınıyor.Herkesin elinde...
@kayaa_2017 NE İLAÇMIŞ ARKADAŞ YA
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