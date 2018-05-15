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İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 13:46 | Son Güncelleme

İlahiyatçı Hayrettin Karaman, bir soruya verdiği yanıtta karısı ölen ya da boşanmış olan bir erkeğin baldızı ile evlenebileceğini söyledi. Karaman, bir kişinin abladan vazgeçip kız kardeşine talip olabileceğinin de dinen uygun olduğunu savundu.

İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir

İlahiyatçı Hayrettin Karaman, kişisel internet sitesinde "Bir görücü meselesi oldu, önce ablam için geldiler ablamın bir başkasıyla görüştüğünü öğrenince daha sonra aynı kişi benim için geldi… İslami açıdan bir problem olur mu?" şeklindeki bir soruya cevap verdi.

Karaman'ın bu soruya cevabı şöyle oldu:

"Bir problem olmaz. Ablanızı isteyip bu olmayınca, onunla evlenemeyeceği ortaya çıkınca sizi isteyebilir. Eğer ablanızla evlenmiş olsaydı, onunla evli bulunduğu sürece sizinle —ikinci bir eş olarak- evlenemezdi, iki kız kardeşi aynı zaman içinde birden almak, nikahlamak caiz değildir. Ama mesela ölmüş bir kadının kız kardeşi ile (yani baldız ile) evlenmek caizdir. Vaktiyle ablanızla evlenmiş bir kimse bile —o ölünce veya boşanınca- sizinle evlenebiliyorsa, ablanızı istemiş, fakat onunla evlenmemiş birinin sizi istemesinde ve evlenmenizde elbette bir sakınca olmaz."

Kaynak: Sözcü

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