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İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 14:08 | Son Güncelleme

 AYDIN merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı E.E'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi, gözaltına alındı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı E.E'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi, gözaltına alındı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Aydın, Antalya, Diyarbakır, Isparta, Uşak ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Kuyucak İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı E.E. ve mahrem imamların da bulunduğu belirtildi. Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen dijital verilere el konuldu.'
Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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