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İlçe milli eğitim eski müdürüne 10 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 12:53 | Son Güncelleme

İZMİR'deki 6 eski okul müdürü, performans değerlendirme notu olarak, kendilerine 25 üzerinden 5 ve 5'in altında puan veren Konak İlçe Milli Eğitim eski Müdürü, Eğitim Bir-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Musa Bina hakkında, görevini kötüye kullandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İlçe milli eğitim eski müdürüne 10 ay hapis cezası

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'deki 6 eski okul müdürü, performans değerlendirme notu olarak, kendilerine 25 üzerinden 5 ve 5'in altında puan veren Konak İlçe Milli Eğitim eski Müdürü, Eğitim Bir-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Musa Bina hakkında, görevini kötüye kullandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İzmir 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce Bina'ya 10 ay hapis cezası verilirken, sabıkasız oluşu ve yeniden suç işlemeyeceği kanaatiyle hükmün açıklanması geri bırakıldı.
'Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik' hükümleri gereğince 2015 yılında, bulundukları eğitim kurumlarında 4 yılını dolduran okul müdürlerinin göreve devam edip, etmeyeceğinin belirlenmesi için yeniden görevlendirilme kriterleri getirildi. Buna göre, okul müdürleri, puanlama sistemine tabi tutuldu. İzmir'de Türk Eğitim-Sen üyesi olan 6 okul müdürü de o dönem Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Eğitim Bir-Sen İzmir İl Temsilcisi ve Memur-Sen İzmir İl Başkanı Ali Musa Bina tarafından değerlendirildi. Bina, okul müdürlerine, 25 puan üzerinden 5 ve 5'in altında puan verdi. Puanlama sonrası görevine öğretmen olarak devam eden Nuri Çiftçi, Ahmet Uluçtan, Demet Mutlu, Ramazan Karabulut, Ömer Aslan ve Oktay Yıldız; Ali Musa Bina hakkında, görevi kötüye kullandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bina hakkında, İzmir 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mağdur edildiklerini savunan eğitimciler, Bina ile karşılaşmadıkları ve birlikte çalışmadıkları halde, ön yargılı değerlendirme yaptığını, tanımadığı kişiler hakkında objektif değerlendirmelerde bulunmadığını öne sürdü. Şikayetçi eski okul müdürleri, Bina'nın cezalandırılmasını istedi. Yapılan yargılama sonucu hakim, Ali Musa Bina'ya 10 ay hapis cezası verdi; ancak sabıkasız oluşu ve yeniden suç işlemeyeceği kanaatiyle hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
'EĞİTİM LİYAKAT İŞİDİR'
Türk Eğitim- Sen İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Adnan Sarısayın, Ali Musa Bina'nın Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı dönemde sendikalarının üyesi 6 okul müdürüne yönelik eksik ve somut verilere dayanmadan puanlama yaptığını ileri sürerek, "Bu puanlama sonucu davacı 6 okul müdürünün müdürlükleri elinden alındı. Mahkeme, puan vermenin dayanağının somut bilgi ve belge ile açıklığa kavuşturularak, ortaya konulabilir olması gerektiğine karar verdi. Ali Musa Bina haksızlık yaptı, 6 üyemizi mağdur etti" dedi.
O dönemde çok fazla yöneticinin haksızlığa uğradığını savunan Sarısayın, okullarda başarılı olan okul müdürlerinin 'Benden değilsin' mantığı ile haksız puanlamalara maruz kaldıklarını öne sürerek, şunları söyledi:
"Eğitimin bir liyakat işi olduğu unutulmamalıdır. Dava açan okul müdürü bir üyemiz, dönemin Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Musa Bina'nın 5 aylık ilçe müdürlüğü süresinde, kendisi ile hiç karşılaşmadı. Üyemizle hiç karşılaşmamasına rağmen 25 puanlık kriterlerden sadece 5 puan verdi. Yine diğer üyelerle ilgili tutarsız puanlamaları vardı. Bu puanlamalar bile ne kadar dikkatsizce işlem yapıldığını ve bunun sonucunda kişilerin hak kaybına uğradığını göstermekte. İşin trajikomik yanı ise haksızlık yaptığı, görevini kötüye kullandığı mahkemece sabit görülen birinin, hak arama örgütü demek olan bir sendikanın başkanı olması. Gerçekten çok yazık."
Ali Musa Bina ise konuya dair açıklama yapmadı.

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İlçe milli eğitim eski müdürüne 10 ay hapis cezası

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