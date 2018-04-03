İlçeler Narko Rehber eğitimi ile daha güvenli olacak

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü personelleri tarafından Mihalgazi ilçesinde ‘Narko Rehber’ eğitimi verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mihalgazi İlçe Emniyet Amirliği koordinesinde, yerel yönetimlerin uyuşturucu ile mücadelede etkin kullanımının sağlanmasına yönelik Narko Rehber eğitimi verildi. Bir oturum halinde verilen eğitime, Mihalgazi Belediyesi çalışanları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda görev yapan idareci ve öğretmenler katıldı.