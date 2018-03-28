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İlçeyi karıştıran olay! 150 öğrenci...

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 22:34 | Son Güncelleme

Bursa’da yurtta yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 150 öğrenci hastanelere kaldırıldı.

İlçeyi karıştıran olay! 150 öğrenci...

Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi’nde bulunan Emir Sultan Erkek Yurdu’nda akşam yemeği yiyen 150 erkek öğrenci yedikleri yemekten rahatsızlandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yurt bünyesinde bulunan A, B, C, ve D bloklarından toplamda 150 erkek öğrenciden 30 tanesi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken diğer öğrenciler ise kentteki diğer hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Konuyla ilgili inceleme devam ediyor.

İHA

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