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Ilgaz'da muhtar, başkanın eşi ve CHP ilçe başkanını vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 15:42 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde, Yuvademirciler köyü Muhtarı Cafer Güloğlu, tartıştığı CHP Ilgaz İlçe Başkanı Ufuk Geyikçi'yi tabancayla ateş ederek yaraladı. Çevredekilerin engellemeye çalıştığı muhtarın silahının ateş almasıyla aracında bulunan Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır'ın eşi Nazhanım Çayır vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı.

Ilgaz'da muhtar, başkanın eşi ve CHP ilçe başkanını vurdu

Ramazan SARICI/ILGAZ (Çankırı), (DHA)- ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde, Yuvademirciler köyü Muhtarı Cafer Güloğlu, tartıştığı CHP Ilgaz İlçe Başkanı Ufuk Geyikçi'yi tabancayla ateş ederek yaraladı. Çevredekilerin engellemeye çalıştığı muhtarın silahının ateş almasıyla aracında bulunan Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır'ın eşi Nazhanım Çayır vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan muhtar ve beraberindeki 1 kişi yakalandı.
Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Yuvademirciler Köyü Muhtarı Cafer Güloğlu, bir eczanede ilaç alırken karşılaştığı CHP Ilgaz İlçe Başkanı Ufuk Geyikçi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında silahını çeken muhtar Güloğlu, İlçe Başkanı Ufuk Geyikçi'yi yaraladı. Çevredekilerin araya girmesi ile çıkan arbede sırasında Güloğlu'nun silahı bir kez daha ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun eczane önünde aracında bulunan Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır'ın eşi Nazhanım Çayır'a isabet etti. Sol kolundan yaralanan Nazhanım Çayır Ankara İbni Sina Hastanesi'nde, göğsünden yaralanan Ufuk Geyikçi ise Ankara Hacettepe Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Saldırı sonrasında olay yerinden kaçan Muhtar Cafer Güloğlu ve beraberindeki F.G. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ilgaz'da muhtar, başkanın eşi ve CHP ilçe başkanını vurdu

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