İlişkiye girdiği kişinin parasını çaldı (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST
Samsun'da ilişkiye girdiği kişinin çantasından 1300 lira çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Türkan H., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'CHP'de Genel Başkan kim olsun?' anketinde Muharrem İnce fark attı
Arabada fuhuşun sonu kötü bitti
Hindistan'da korkunç olay! WhatsApp üzerinden linç: 29 ölü
Son dakika! Taksim Meydanı’nda hareketli dakikalar
Denizdeki Cesedin Yanı Başında Hiçbir Şey Yokmuş Gibi Yüzmeye Devam Ettiler
Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi
Her satırı vahşet! İlişkiye girerken öldürüp...
İran'da Instagram yasağı!
Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum