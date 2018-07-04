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İlişkiye girdiği kişinin parasını çaldı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 17:12 | Son Güncelleme

ADLİ KONTROLLE SERBEST Samsun'da ilişkiye girdiği kişinin çantasından 1300 lira çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Türkan H., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST
Samsun'da ilişkiye girdiği kişinin çantasından 1300 lira çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Türkan H., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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