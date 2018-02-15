İlk gününden EDS yokmuş gibi ihlal yaptılar

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) bugün çalışmaya başladı. Uygulamanın hayata geçtiği gün yollarda hız ihlali yapan, emniyet şeridini kullanmaya devam edenler oldu. Trafikte düzenli ve güvenli akışı sağlamak amacıyla İstanbul yollarına kameralar konuldu. Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) adı verilen uygulama ile trafik akışını tehlikeye düşüren, kural ihlali yapan ve emniyet şeridini kullanan araçlar kameralar yardımı ile tespit edilip, ceza kesilecek. EDS uygulaması bugün itibarı ile hayata geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul genelinde 'Kırmızı ışık', 'Ortalama hız', 'Park', 'Emniyet şeridi', 'Tramvay yolu', 'Ters yön', 'Yaya yolu', 'Ofset taralı alan', 'Dönüş yasağı' ve 'Mobil ihlal tespit sistemi' olmak üzere faaliyete geçirilen 455 ihlal tespit sistemi ile ihlal yaptığı tespit edilen araç plakalarını trafik para cezası düzenlenmeye başlanmıştır" denildi. İlk günde D-100 karayolunda uyarı levhalarını hiçe sayarak emniyet şeridini kullanan araçlar oldu. Haliç Köprüsü çıkışı, köprü istikametinde emniyet şeridine her 40 metrede bir konulan uyarı levhasına rağmen bazı araçlar emniyet şeridini kullandı. Trafik yoğunluğunun yaşandığı bir diğer nokta olan Mecidiyeköy'de de sıkışıklıktan kaçmak isteyen araçlar emniyet şeridini işgal etti.
Selahattin Demirtaş, FETÖ’yü suçladı: Çözüm sürecinin altını oydu
Başbakan Yıldırım'dan terör yanlısı muhabire tokat gibi yanıt
Mahkemede minik Alperen'in ailesini çıldırtan sözler!
Tillerson: YPG'ye hiç ağır silah vermedik
Şişme bebeğine sarılmış halde bulundu
Arkadaşına getirdiği ekmek arası dönerden öyle bir şey çıktı ki!
MHP'den bomba açıklama: 'C'de bir sır var
Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar
AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf
Yunan dergisinden çok ilginç yorum! Türk ordusunun silahı endişe yarattı
Galaxy S9'un teaser videoları ortaya çıktı! İşte fiyatı, kamera yetenekleri ve özellikleri
Musk uzaya gizli bir şey daha yollamış!
Bilim dünyasında müthiş keşif! Kanseri yok eden molekül bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum