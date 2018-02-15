HABER

İlk gününden EDS yokmuş gibi ihlal yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 20:01 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) bugün çalışmaya başladı.

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) bugün çalışmaya başladı. Uygulamanın hayata geçtiği gün yollarda hız ihlali yapan, emniyet şeridini kullanmaya devam edenler oldu. Trafikte düzenli ve güvenli akışı sağlamak amacıyla İstanbul yollarına kameralar konuldu. Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) adı verilen uygulama ile trafik akışını tehlikeye düşüren, kural ihlali yapan ve emniyet şeridini kullanan araçlar kameralar yardımı ile tespit edilip, ceza kesilecek. EDS uygulaması bugün itibarı ile hayata geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul genelinde 'Kırmızı ışık', 'Ortalama hız', 'Park', 'Emniyet şeridi', 'Tramvay yolu', 'Ters yön', 'Yaya yolu', 'Ofset taralı alan', 'Dönüş yasağı' ve 'Mobil ihlal tespit sistemi' olmak üzere faaliyete geçirilen 455 ihlal tespit sistemi ile ihlal yaptığı tespit edilen araç plakalarını trafik para cezası düzenlenmeye başlanmıştır" denildi. İlk günde D-100 karayolunda uyarı levhalarını hiçe sayarak emniyet şeridini kullanan araçlar oldu. Haliç Köprüsü çıkışı, köprü istikametinde emniyet şeridine her 40 metrede bir konulan uyarı levhasına rağmen bazı araçlar emniyet şeridini kullandı. Trafik yoğunluğunun yaşandığı bir diğer nokta olan Mecidiyeköy'de de sıkışıklıktan kaçmak isteyen araçlar emniyet şeridini işgal etti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

TSK: İki ayrı çatışmada 7 askerimiz yaralandı

TSK: İki ayrı çatışmada 7 askerimiz yaralandı

RTÜK’ten skandal karar: Ata’ya hakarete ceza yok!

RTÜK’ten skandal karar: Ata’ya hakarete ceza yok!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyor mu?

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyor mu?

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çalışma yapılan yola giren otomobil setten uçtu: 1 yaralı

Çalışma yapılan yola giren otomobil setten uçtu: 1 yaralı

Minibüs refüje çarptı: 1 yaralı

Minibüs refüje çarptı: 1 yaralı

Bahçedeki taşın altından 1 kilo bonzai çıktı

Bahçedeki taşın altından 1 kilo bonzai çıktı

Pompalı tüfeği temizlerken kendini vurdu

Pompalı tüfeği temizlerken kendini vurdu

Sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı

Sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı

Başkent’te feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Başkent’te feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.