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İlkadım Anıtı'nda Atatürk ve yeniden doğuş tasvirleri

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 11:21 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'ndan inerek kıyıya ilk adımını attığı Tütün İskelesi'nin yerine yapılıp, 1969'da açılan İlkadım Anıtı ve inşa edildiği blok kaidedeki tasvirler, dikkat çekiyor.

İlkadım Anıtı'nda Atatürk ve yeniden doğuş tasvirleri

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'ndan inerek kıyıya ilk adımını attığı Tütün İskelesi'nin yerine yapılıp, 1969'da açılan İlkadım Anıtı ve inşa edildiği blok kaidedeki tasvirler, dikkat çekiyor. Atatürk ve kumandan heykellerinin yer aldığı anıtta bir ülkenin yeniden doğuşu ve Türk milletinin dayanışma ruhu ile tasvir ediliyor.
Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Bandırma Vapuru'ndan inerek ilk adımını attığı yer olan Tütün İskelesi'ne, Mimar Seçkin Viter tarafından yapılan İlkadım Anıtı, içerdiği tasvirlerle dikkat çekiyor. Samsun'da Heinrich Krippel tarafından yapılan ve 15 Ocak 1932'de açılan Atatürk Anıtı'ndan sonra en önemli ikinci anıt olan İlkadım Anıtı'nda bir ülkenin yeniden doğuşu ve Türk milletinin dayanışma ruhu tasvir ediliyor.
TÜTÜN İSKELESİ'NİN OLDUĞU YERDE
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Samsun Limanı'nda, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'ndan inerek kıyıya çıktığı iskelenin bulunduğu yer, Samsun Limanı'nın yapımı sırasında 1959'da kayalarla doldurulmuştur. Günümüzde sahilden içeride kalan bu iskelenin yerinin belli olması için bu anıtımız dikilmiştir ve 1969 yılında açılmıştır" dedi.
SAMSUN VE TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK ÖNEMİ VAR
Taş blok kaide üzerinde yapılan İlkadım Anıtı'nın dayanışmayı sergilediğini belirten Albayrak, "Anıtta, resmi üniforması ile Atatürk ve kumandanlar görülmektedir. Ayrıca anıtın sağ ve sol olmak üzere iki ucunda da gençliği simgeleyen heykeller ve bu heykellerde barışı simgeleyen güvercinlere yer verilmiştir. Anıt üzerinde '1919 senesi Mayıs'ının 19'uncu günü Samsun'a çıktım. Gazi M. Kemal' yazılıdır. Anıtımız, kentimiz ve ülkemiz tarihi açısından büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlkadım Anıtı'nda Atatürk ve yeniden doğuş tasvirleriİlkadım Anıtı'nda Atatürk ve yeniden doğuş tasvirleriİlkadım Anıtı'nda Atatürk ve yeniden doğuş tasvirleriİlkadım Anıtı'nda Atatürk ve yeniden doğuş tasvirleri

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