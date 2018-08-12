İlkel teleferikte akıma kapılan genç kız, öldü

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE’de, 'varangel' olarak bilinen ve yük taşımada kullanılan ilkel teleferikte elektriik akımına kapılan Ayşe Kork (19) yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçayır köyünde meydana geldi. Bölgede 'varangel' olarak bilinen ve yük taşımada kullanılan ilkel teleferikle yüklerini taşıyan Ayşe Kork, teleferiğin metal aksanını tuttuğu sırada iddiaya göre elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan genç kız ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe Kork, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Liseden mezun olan ve bu yıl girdiği üniversite sınavından 350 puan aldığı öğrenilen Ayşe Kork'un ölümü büyük üzüntü yarattı.

İLKEL TELEFERİKLER TEHLİKE SAÇIYOR

Doğu Karadeniz' de yoğun olarak kullanılan ve bölgede 'Varangel' olarak adlandırılan ilkel teleferikler can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturuyor. Teleferiklerle yük taşımacılığının yanında insan taşımacılığı da yapılıyor. Rize'de geçen yıl ölen bir kişinin tabutuda 'bölgeye yol olmadığı için teleferikle taşınmıştı' ifadesi yer almıştı.

Rize Makine Mühendisleri Odası tarafından yakın bir dönemde hazırlanan raporda, sayıları bölge genelinde 20 bine ulaşan ilkel teleferiklerin ölümlü ve yaralamalı çok sayıda kazaya neden olduğu belirlendi, teleferiklerin bir standarda kavuşturulması gerektiğine vurgu yapıldı.

