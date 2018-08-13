HABER

İlkel teleferikte akıma kapılan genç kız, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 15:49 | Son Güncelleme

RİZE’de, 'varangel' olarak bilinen ve yük taşımada kullanılan ilkel teleferikte elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Ayşe Kork (19) gözyaşları arasında toprağa verildi.

İlkel teleferikte akıma kapılan genç kız, toprağa verildi

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de, 'varangel' olarak bilinen ve yük taşımada kullanılan ilkel teleferikte elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Ayşe Kork (19) gözyaşları arasında toprağa verildi. Rize Makine Mühendisleri Odası Başkanı Metin Bıçakçı, 11 yılda, 10 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanması ve sakat kalmasına neden olan, sayıları 15 bini bulan teleferiklerin yüzde 95’inin standart dışı olduğunu açıkladı, can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan ilkel teleferiklerin kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.
Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçayır köyünde meydana geldi. Bölgede 'varangel' olarak bilinen ve yük taşımada kullanılan ilkel teleferikle yüklerini taşıyan Ayşe Kork, teleferiğin metal aksanını tuttuğu sırada iddiaya göre elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan genç kız ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe Kork, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYORDU
Liseden mezun olan ve bu yıl girdiği üniversite sınavından 350 puan alıp, öğretmenlik tercihinde bulunan Ayşe Kork'un ölümü büyük üzüntü yarattı. Genç kız için öğlen vakti Küçükçayır köyünde cenaze namazı kılındı. Cenazede baba Hasan ile anne Hanife Kork, gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Kork’un cenazesi aynı köyde toprağa verildi.
Olayda hayatını kaybeden Ayşe Kork’un akrabası Asaf Memişoğlu, teleferikle çay bahçesine gübre çektikleri sırada olayın yaşandığını belirterek “Hava yağmurluydu. O sırada çelik tele dokundu. Çelik sırma telde kaçak elektrik vardı. Akıma kapıldı. Çok üzgünüz “ dedi.
Bayram Kork da “Köyümüzde arazi engebeli. Yük taşımacılığında teleferikleri kullanıyoruz. Ama birçoğu standarda uygun değil. Vatandaşların ve devletin bu konuda önlem alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI: YÜZDE 95’İ STANDARDA UYGUN DEĞİL
Rize Makine Mühendisleri Odası Başkanı Metin Bıçakçı, il genelinde 15 bine ulaşan ilkel teleferiklerin ölümlü ve yaralamalı çok sayıda kazaya neden olduğunu belirtti. Teleferiklerin herhangi bir sahibi olmaması ve gelişi güzel herkes tarafından kullanılmasının kazalara davetiye çıkardığını ifade eden Bıçakçı, “Son 11 yılda 10 ölüm, yüzlerce yaralanma meydana geldi. Bu teleferiklerin öncelikle bir sahibi olması lazım. Teleferiklerin kabinlerinin mutlaka kapalı alanlara alınması, elektrik tesisatlarının yalıtılması ve çarpmaya karşı topraklanmasının yapılması lazım. Yük taşıma platformlarının korumalı olması, altlarından geçerken kişilere zarar vermemesi lazım. aber verilmeden teleferikten yük geliyor eller sıkışabiliyor, parmaklar kopabiliyor. Yükün bir yerden bir yere taşınması aşamasında, mutlaka iletişime geçilmesi lazım. Sırma teller teknik olarak hesaplanmadığı için, istenilen yükleri taşımaya elverişli değil. Taşıma aşamasında, elektrik motorlarını ve kayış kasnak sistemlerinin olduğu noktalarda koruyucular koyulmuyor. Buralarda uzuv kopmaları meydana gelebiliyor. Kullanılan elektrik tesisatı yalıtımlı değil, topraklaması yapılmamış. Teleferikleirn yüzde 95'i standarda uygun değil” dedi.
‘TELEFERİKLERİN SAHİBİ OLMALI’
Teleferiklerin bir sahibinin olması gerektiğine vurgu yapan Bıçakçı, şöyle devam etti:
“Teleferik sahipleri diyecek ki ‘Bu benim kontrolümde olacak ve kimse bunu gelişi güzel kullanmayacak’. Mutlaka ve mutlaka koruyucu donanımlara sahip olması lazım. Kullanmadığı durumlarda da çocukların bu alanlara girmemeleri lazım. Çocuklar düğmeye basıp direk çalıştırabiliyorlar. Bunları yaptığımız takdirde bu kazaların önüne geçebileceğimizi düşünüyoruz. Teleferikleri öncelikle senede bir kere kontrol edilmesi lazım. Uygun olmayan teleferiklerin kullanımdan kaldırılması, uygulamadan kaldırılması lazım. Vatandaşlarımıza bu konuda destek de verilebilir. Mülki idareler maddi ve manevi yönlerden bunların kontrol edilmesinde destek verebilir. Biz Makine Mühendisleri Odası olarak her türlü desteğe hazırız.”

FOTOĞRAFLI

İlkel teleferikte akıma kapılan genç kız, toprağa verildiİlkel teleferikte akıma kapılan genç kız, toprağa verildiİlkel teleferikte akıma kapılan genç kız, toprağa verildiİlkel teleferikte akıma kapılan genç kız, toprağa verildi

PARTNERSosyal medyanın gerçek çılgınlarıSosyal medyanın gerçek çılgınları
5 yıldızlı otelde yangın5 yıldızlı otelde yangın
İzmir'de Körfez Geçişi Projesi'ne yürütmeyi durdurma kararıİzmir'de Körfez Geçişi Projesi'ne yürütmeyi durdurma kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil

Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Antalya'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını

Antalya'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!

Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!

Adana'nın Aladağ ilçesinde mağaraya giren 6 kişiden 3'ü kayboldu

Adana'nın Aladağ ilçesinde mağaraya giren 6 kişiden 3'ü kayboldu

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Balıkesir Erdek'te köpeğe sıcak suyla işkence

Balıkesir Erdek'te köpeğe sıcak suyla işkence

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.