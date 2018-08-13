İlkel teleferikte akıma kapılan genç kız, toprağa verildi

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de, 'varangel' olarak bilinen ve yük taşımada kullanılan ilkel teleferikte elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Ayşe Kork (19) gözyaşları arasında toprağa verildi. Rize Makine Mühendisleri Odası Başkanı Metin Bıçakçı, 11 yılda, 10 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanması ve sakat kalmasına neden olan, sayıları 15 bini bulan teleferiklerin yüzde 95’inin standart dışı olduğunu açıkladı, can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan ilkel teleferiklerin kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçayır köyünde meydana geldi. Bölgede 'varangel' olarak bilinen ve yük taşımada kullanılan ilkel teleferikle yüklerini taşıyan Ayşe Kork, teleferiğin metal aksanını tuttuğu sırada iddiaya göre elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan genç kız ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe Kork, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.