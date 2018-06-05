İlkokul öğrencisi Sude, resim yarışmasında dünya birincisi oldu

Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA)- BULGARİSTAN'da düzenlenen 20'nci Uluslararası Dünya Çocuk Resim Yarışması'nda Trabzonlu ilkokul öğrencisi Sude Kaymaz (10) birinci oldu.
TED Trabzon Koleji 4'üncü sınıf öğrencisi Sude Kaymaz, küçük yaşlarda merak saldığı resim sanatı için Veysel Acar Atölyesi'nde eğitim almaya başladı. Kendini geliştiren Sude, Bulgaristan'da düzenlenen 20'nci Uluslararası Çocuk Resim Yarışması'na çizdiği eseri ile katıldı. Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Avustralya, Azerbaycan, Arjantin, Almanya, Yunanistan, Mısır, Romanya, Rusya, Tayvan'ın da aralarında bulunduğu 35 ülkeden toplam 4 bin 876 eser gönderildi. Kurduğu 'kurbağa orkestrası' hayalini tuvale yansıtan Sude, değerlendirme sonucunda dünya birinciliğini elde etti. Sude Kaymaz, Bulgaristan'da önceki gün düzenlenen törenle ödül ve belgesini aldı.
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