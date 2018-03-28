İlkokul önünde yapılan asayiş uygulamasında ruhsatsız silah ele geçirildi

Polis ekiplerince okullar ve çevresinde gerçekleştirilen asayiş narkotik uygulamasında çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken çok sayıda aranan şahıs da yakalandı.

Pendik Sülüntepe Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan Fatma Gözen Eralp ilkokulu ve ortaokulunun önünde “Okullar ve çevresinde asayiş ve narkotik uygulaması” gerçekleştirildi. Uygulamaya Pendik İlçe emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Ekipleri, Narkotik Şubeye bağlı köpekli ekipler ve mobil okul timlerine bağlı ekipler katıldı. Uygulama kapsamında okul çevresi aranırken şüpheli görülen araçlar ve şahıslar durduruldu. Araçlar narkotik köpekleri yardımıyla didik didik aranırken şahıslara GBT sorgusu yapıldı.

Yapılan uygulamada çok sayıda ruhsatsız silah ve yaklaşık 40 karton kaçak sigara ele geçirilirken aranan çok sayıda şahıs da yakalandı.