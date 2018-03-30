İlkokulda 13 öğrenciye cinsel istismar iddiası

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde bir ilkokulda 5'i kız 13 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen D.C. (17) tutuklandı.
Şuhut'ta bir ilkokulda, farklı zamanlarda öğrencilerin eşyalarının çalınması üzerine okulda inceleme başlatıldı. Öğretmenler okulda inceleme yaparken bazı öğrenciler okula zaman zaman köyde oturan D.C.'nin geldiğini, bu kişinin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Öğrencilerin iddiaları üzerine durum velilere ve jandarmaya bildirildi. Velilerin şikayetinin ardından istismar iddiasında bulunan 4 erkek çocuk, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Çocuk İzleme Merkezi'nde pedagog eşliğinde ifade verdi. Çocuklar D.C.'nin okuldan 5 kız ve 4 erkek öğrenciye daha istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Bu çocuklar da aynı doğrultuda ifade vererek, D.C.'nin cinsel istismarı cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini belirtti.
Jandarma ekipleri 13 çocuğun benzer ifadelerinden sonra aynı köyde oturan D.C.'yi geçen salı günü gözaltına aldı. D.C., Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanarak Afyonkarahisar Cezaevi'ne gönderildi.
Şuhut Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme
Polis, hamile kadına dehşeti yaşattı! Silahını çekti ve...
İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar
Eskişehir'de yemek siparişi veren üniversite öğrencisini sopayla döven kurye konuştu!
Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı
Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti
Yaşlı adamın tacizine uğradı, bir deri bir kemik kaldı
Suriye'de patlama! ABD'li askerlerden ölen ve yaralananlar var
Fransa'dan son dakika açıklama: Yeni operasyon amacımız yok!
Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
Okuyucu Yorumları 0 yorum