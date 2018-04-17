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İlkokulda öğrenciyi ameliyatlık eden tekme

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 16:37 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde okulda göğsüne aldığı tekme darbesi ile iç kanama geçiren 4'üncü sınıf öğrencisi B.G.

İlkokulda öğrenciyi ameliyatlık eden tekme

Mehmet BULDU- Yavuz YILMAZ/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde okulda göğsüne aldığı tekme darbesi ile iç kanama geçiren 4'üncü sınıf öğrencisi B.G. (10), İnegöl Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. Öğrencinin babası, oğluna öğretmenin tekme attığını iddia ederken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise B.G.'ye kavga ettiği arkadaşının mı yoksa kavgayı ayırmak isteyen öğretmenin mi tekme attığını araştırmak için müfettiş görevlendirdi. Savcılık da soruşturma başlattı.
İznik'te Çiçekçi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi B.G., eve geldikten bir süre sonra fenalaştı. İddiaya göre, babası Burhan G.'ye okulda göğsüne tekme atıldığını söyleyen çocuk, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından B.G., İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İç kanama geçirdiği belirlenen B.G., ameliyat edildi.
Baba Burhan G., oğluna, okulun ortaokul bölümünde görev yapan ve olay günü nöbetçi olan İngilizce öğretmeni H.C.'nin (32) tekme attığını iddia etti. Burhan G., öğretmenin, "Neden şımarık hareketler yapıyorsun?" diyerek oğlunun göğsüne vurduğunu ileri sürdü. Burhan G. savcılığa suç duyurusunda bulundu.
HASTANELİK EDEN TEKMEYİ KİM ATTI?
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün müfettiş görevlendirdiğini açıkladı. B.G.'nin okulda bir arkadaşı ile kavga ettiğini belirten yetkililer, "B. olay günü okulda bir arkadaşı ile kavga ediyordu. Nöbetçi öğretmen bu iki genci ayırdı. Bu sırada B.'nin göğsüne tekmeyi kavga ettiği arkadaşı mı vurdu yoksa öğretmen mi, bu konu netlik kazanmadı. Müfettiş, tanıkları dinledikten sonra konu hakkında bilgi verecek. Öğretmen de şu anda açığa alınmadı" ifadelerini kullandı.
İznik Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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İlkokulda öğrenciyi ameliyatlık eden tekmeİlkokulda öğrenciyi ameliyatlık eden tekmeİlkokulda öğrenciyi ameliyatlık eden tekme

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