İlkokulda taciz iddiası kadın velileri ayağa kaldırdı

Adana’da bir ilkokulda hademenin 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine kadın veliler ilkokulun önünde eylem yapıp, imza topladı. Kadın veliler, kendilerine tepki gösteren zanlının yakınlarıyla da tartıştı.

Edinilen bilgiye göre, olay Şakirpaşa Mahallesi’nde Milli Mensucat İlkokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, 3. sınıf öğrencisi S.K. (9) okuldan eve gelince annesine, kendisini okulda hademe olarak görev yapan A.K.’nin yanağından öptüğünü söyledi. Bunun üzerine anne hemen okula gidip bu durumu rehber öğretmene anlattı. Rehber öğretmen de konuyu müdüre iletince okula polis çağrıldı. Polis A.K.’yi ve kız çocuğunun annesini polis merkezine götürdü. Kız çocuğu çocuk şube müdürlüğüne götürülerek burada psikolog ile sohbet etme yöntemiyle ifadesi alındı.

"Hademeyi tanırım, o öpücük masumdur"

Bir süre sonra da polis merkezine kız çocuğunun babası Ö.K. çağrıldı. Baba polis merkezine gelerek verdiği ifadesinde hademeyi tanıdığını söyleyerek, "Ben uzun süredir bu hademeyi tanırım, okulda sıkma da satar. O benim çocuğumu taciz etmiş olamaz. Benim çocuğumu öpmüşse de o masum bir öpücüktür onu taciz etmek için değil sevmek için öpmüştür" diyerek şikayetçi olmadı.

Bunun üzerine zanlı da taciz etmek için değil sevmek için öptüğünü söyledi. Zanlı, ailenin şikayetçi olmamasına rağmen adliyeye sevk edildi. Zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.