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İmam, öldürüldüğü eve tesisat tamirine yardım için gitmiş (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 18:57 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Sakarya'nın Erenler ilçesinde cami imamı Ahmet Güldüğ'ü tüfekle vurarak öldüren İ.T., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

TUTUKLANDI
Sakarya'nın Erenler ilçesinde cami imamı Ahmet Güldüğ'ü tüfekle vurarak öldüren İ.T., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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