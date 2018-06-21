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İmamı öldürdü, mahalleli saldırganı linç etmek istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 20:54 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, cami imamlığı yapan Ahmet Güldü (54), evine gittiği akli dengesi yerinde olmayan İ.T (40) tarafından tüfekle  vurularak öldürüldü.

İmamı öldürdü, mahalleli saldırganı linç etmek istedi

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, cami imamlığı yapan Ahmet Güldü (54), evine gittiği akli dengesi yerinde olmayan İ.T (40) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Olay yerinde şüpheliyi linç etmek isteyen mahalleliyi polis engelledi.
Olay saat 18.00 sıralarında, Erenler Bekirpaşa Mahallesi 65. Sokak'ta meydana geldi. Bekirpaşa Camii'nde imamlık yapan Ahmet Güldü, ikindi namazını kıldırdıktan sonra İ.T.'nin camiye 100 metre mesafedeki evine gitti. Evin önünde bekleyen İ.T. ile imam, bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen İ.T evden aldığı tüfekle, imama ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden imam kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi Ahmet Güldü'nün öldüğünü belirledi.
Sesler üzerine koştuklarında gördükleri manzarayla şok olan mahalleli, sinir krizleri geçirdi. Saldırıdan sonra evde saklanan İ.T., polis ekiplerince çıkarılarak 'Akrep' olarak bilinen zırhlı polis aracına konuldu. Olay yerinde toplanan yaklaşık 150 kişi saldırganı linç etmek istedi. Şüpheli, araçla olay yerinden çıkarılırken öfkeli kalabalık araca tekme ve yumruklar atarak 'Nasıl yaparsın bunu, şerefsiz' diye bağırdı. Ölen imamın yakınları, olay yerinde gözyaşları dökerek feryat etti.
Polis olay yerinde incelemede bulunarak, vatandaşların ifadesine başvurdu. Bazı vatandaşlar gözyaşları dökerek polislere, "O çok iyi bir insandı, ne yaptı da öldürdü?' diye sordu. Saldırgan sorguya alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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İmamı öldürdü, mahalleli saldırganı linç etmek istediİmamı öldürdü, mahalleli saldırganı linç etmek istediİmamı öldürdü, mahalleli saldırganı linç etmek istediİmamı öldürdü, mahalleli saldırganı linç etmek istedi

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