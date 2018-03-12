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İmamlara FETÖ Operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 09:59 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçe Müftülüğünde görevli din ve imamlara yönelik FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ekiplerince, FETÖ/PDY’nin Safranbolu ilçe Müftülüğü yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen şahıslara operasyon düzenlendi.

Karabük’ün Safranbolu ilçe Müftülüğünde görevli din ve imamlara yönelik FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ekiplerince, FETÖ/PDY’nin Safranbolu ilçe Müftülüğü yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen şahıslara operasyon düzenlendi. Operasyonda, ilçe müftülüğünde görevde olan aralarında imam ve din görevlilerinin de bulunduğu T.Ö., H.U., H.B., A.D., N.E., N.A. ve E.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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