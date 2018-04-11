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İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 13:38 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde, denetim imzasına gitmeyince hakkında tutuklama kararı çıkarılan S.D.

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

Aziz GÜVENER- Alaattin ONUR/KARAPÜRÇEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde, denetim imzasına gitmeyince hakkında tutuklama kararı çıkarılan S.D. (53), çıktığı 4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı. Kendini topluma kazandırmaya çalıştığını belirtip, "Hastaydım, gitmeyi unuttum" diyen S.D., polisin ikna çabasıyla eylemine son verdi.
Olay, öğle saatlerinde, Karapürçek ilçesi Ahmetler Mahallesi Akyazı Caddesi'nde meydana geldi. Çeşitli suçlardan yargılandığı davalarda mahkemece denetimli serbestliğe tabi tutulan fabrika işçisi S.D., iddiaya göre rahatsızlanınca imza için emniyete gidemedi. Karapürçek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.D. imzaya gelmeyince evrak hazırlayıp Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne yolladı. İhtar yapıldıktan bir süre sonra geç kaldığını fark edip emniyete giden S.D., hakkında imza atmadığı için tutuklama kararı çıktığını öğrendi. S.D. teslim olmayıp yaşadığı sokakta 4 katlı bir binanın çatısına çıktı.
'KENDİMİ TOPLUMA KAZANDIRMAK İÇİN UĞRAŞIYORUM'
S.D. ayakta duramayacak halde olduğu için imza saatini kaçırdığını belirterek, "Cahildim, bilmiyordum. Ben çalışıyorum, kötü bir insan değilim. Kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum. Tek yaşıyorum, hastaydım, gidemedim, bilseydim hastaneye gidip rapor alırdım. Ayakta duramıyordum, geç fark edip karakola gittim, evrağı yollamışlardı. Lütfen bir şey yapılsın, kendimi topluma kazandırmak için uğraşıyorum" diye konuştu.
Polis, S.D. ile görüşerek ikna etmeye çalıştı. Çatıya çıkan ilçe emniyet amiri durumu yetkililere aktaracağı sözünü vererek S.D.'yi ikna etti. Eyleminden vazgeçen S.D., emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktıİmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktıİmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktıİmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

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