İnanamayacaksınız! Genç kız ikinci kez aynı şoku yaşadı, vücudu iğne üretiyor...

Sol bacağında kaşıntılara yol açan kızarıklığın tedavisi için gittiği İstanbul’da doktorların ayağında çok sayıda metal iğne şeklinde cisimlerin olduğunu söylemesi üzerine şok yaşayan Sevda Topkök, ameliyatın ardından memleketine döndü. Yaşadıklarını tam unutmak üzereyken benzer kızarıklıkları bu defa 8 yıl sonra sol kolunda gözlemleyen genç kızın başvurduğu Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde çekilen röntgeninde iğne şeklindeki metal cisimlere rastlandı.

'8 TIL ÖNCE BACAĞIMDAN 35 TANE İĞNE ÇIKTI'



Bileğindeki 4 cismin çıkartılması için il merkezine de yönlendirildikten sonra kolunda 4 cisim daha saptanan 24 yaşındaki Topkök, “8 yıl önce bacağımdan 35 tane iğne çıktı. Doktorlar ameliyatla iğneleri almıştı. Aradan 8 yıl geçtikten sonra kolumda morluklar oldu. Doktora gittik. ‘Ezilme var’ dedi. Bir ay sargıda kaldı. Ağrılar sürünce iğne olduğu anlaşıldı” dedi.

DİKİŞ İĞNESİ BÜYÜKLÜĞÜNDE...



4 çocuğu olan baba İsmail Topkök de 8 yıl önceki ameliyatta çıkan 35 cisimden 4’ünün dikiş iğnesi kadar olduğunu vurgulayarak şimdi de yine aynı acıları çekeceğinden endişe duyduğu kızına yardım edilmesini istedi.