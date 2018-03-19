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İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 17:32 | Son Güncelleme

Geçen yıl İstanbul'da kaydedildiği sanılan görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. İki kadın başka bir kadını arabadan indirip meydan dayağı atıyor

Geçtiğimiz yaz Esenyurt - Beylikdüzü civarında çekildiği belirlenen video sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen bir kadın arkadaşıyla, lüks araçtan başka bir kadını indirerek meydan dayağı atıyor.

ÇEVREDEKİLER BİLE DURDURAMADI

Posta'da yer alan habere göre; kadına önce hakaretler ve sinkaflı sözler sarf eden iki kadın hızını alamıyor. Arabadan sevgilisinin beraber olduğu kadını indirerek, arkadaşının da yardımıyla darp eden kadın, çevredekilerin müdahalesiyle bile durdurulamıyor. Kalabalığın araya girmesiyle ayrılan kadınlar, uzun süre sakinleştirilemiyor. Görüntüler kavga yeninden başlamak üzereyken sona ererken, olayın nasıl nihayete erdiği merak konusu

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Anahtar Kelimeler:
kadın istanbul Beylikdüzü kavga

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Arabadan anlasıldigi uzere zengin müsteriyi paylaşamamanın kavgası bu..sevgili falan degil..
çağdaşlar
bu haber mi şimdi? dayak atan kadın evli olsa anlarım ama o da sevgili o da sevgili saçmalık
kadına şiddete hayır.!!!
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