İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

Geçtiğimiz yaz Esenyurt - Beylikdüzü civarında çekildiği belirlenen video sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen bir kadın arkadaşıyla, lüks araçtan başka bir kadını indirerek meydan dayağı atıyor.
ÇEVREDEKİLER BİLE DURDURAMADI
Posta'da yer alan habere göre; kadına önce hakaretler ve sinkaflı sözler sarf eden iki kadın hızını alamıyor. Arabadan sevgilisinin beraber olduğu kadını indirerek, arkadaşının da yardımıyla darp eden kadın, çevredekilerin müdahalesiyle bile durdurulamıyor. Kalabalığın araya girmesiyle ayrılan kadınlar, uzun süre sakinleştirilemiyor. Görüntüler kavga yeninden başlamak üzereyken sona ererken, olayın nasıl nihayete erdiği merak konusu
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