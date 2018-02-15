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İncirlik Üssü'ne drone ile saldırı planlayan Rus terörist Kuytul'un sohbetlerine katılmış

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 11:33 | Son Güncelleme

ADANA'da İncirlik Hava Üssü'nde ABD'ye ait bir uçağı drone ile düşürmeyi ve daha sonra Alevi derneklerinde kanlı eylem yapmayı planladığı açıklanan DEAŞ üyesi Rus vatandaşı Renat Bakıev'ın, tutuklanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un sohbetlerine katıldığı ortaya çıktı.

İncirlik Üssü'ne drone ile saldırı planlayan Rus terörist Kuytul'un sohbetlerine katılmış

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da İncirlik Hava Üssü'nde ABD'ye ait bir uçağı drone ile düşürmeyi ve daha sonra Alevi derneklerinde kanlı eylem yapmayı planladığı açıklanan DEAŞ üyesi Rus vatandaşı Renat Bakıev'ın, tutuklanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un sohbetlerine katıldığı ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu Rus vatandaşı Renat Bakıev'in üyesi olduğu terör örgütü DEAŞ adına İncirlik Hava Üssü'ndeki ABD'ye ait bir uçağa drone ile bombalı saldırı yapmak için keşif yaptığını saptadı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve Tekirdağ Sulh Ceza Hakimliği'nce tehdit suçundan arandığı belirlenen Bakıev, Adana'daki adresi belirlenip, 8 Ağustos 2017'de yakalanarak tutuklandı.
KUYTUL'UN SOHBETLERİNE KATILMIŞ
Rus yapımı olan anlık mesajlaşma programı 'Telegram' üzerinden drone satın almak için diğer terör örgütü üyelerinden 2 bin 800 lira para istediği belirtilen Renat Bakıev, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yapılan ve kurucu başkanı Alparslan Kuytul 'un sohbetlerine katıldığı ve burada ders aldığı ortaya çıktı. Renat, sorgusunda "Onlarda hilafeti savunuyor o yüzden burada olduğum sürece onların sohbetine katıldım. Alparslan Kuytul'un sohbetlerini dinledim" dediği de öğrenildi.
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yapılan operasyonda Alparslan Kuytul ile birlikte 6 kişi tutuklanmıştı.

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İncirlik Üssü'ne drone ile saldırı planlayan Rus terörist Kuytul'un sohbetlerine katılmışİncirlik Üssü'ne drone ile saldırı planlayan Rus terörist Kuytul'un sohbetlerine katılmışİncirlik Üssü'ne drone ile saldırı planlayan Rus terörist Kuytul'un sohbetlerine katılmış

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