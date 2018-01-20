İncirlik'te Türk F16'lar hazır bekliyor

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, (DHA) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekatı'na havadan bombardıman yaparak başlamasının ardından gözlerin çevrildiği Adana'nın Sarıçam İlçesi'ndeki İncirlik Hava Üssü'nde, 2 Türk F-16 savaş uçağının pist başına geldiği görüldü. Pist başında bekleyen savaş uçaklarının operasyona katılması bekleniyor.İNCİRLİK'E 4 TÜRK F-16 İNDİAdana'nın Sarıçam İlçesi'ndeki İncirlik Hava Üssü'nde 2 Türk F-16 savaş uçağının pist başında beklemeyi sürdürürken, saat 18.10 sıralarında 4 adet F-16 ardı ardına İncirlik Üssü'ne iniş yaptı. Bu uçakların operasyona fiilen katılıp katılmadığı ise henüz anlaşılamadı.Öte yandan savaş uçaklarının Afrin'deki bir TV vericisini vurduğu ileri sürüldü.