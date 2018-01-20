HABER

İncirlik'te Türk F16'lar hazır bekliyor

YAŞAM HABERLERİ | 20.01.2018 19:00 | Son Güncelleme 1 saat önce

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, (DHA) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekatı'na havadan bombardıman yaparak başlamasının ardından gözlerin çevrildiği Adana'nın Sarıçam İlçesi'ndeki İncirlik Hava Üssü'nde, 2 Türk F-16 savaş uçağının pist başına geldiği görüldü. Pist başında bekleyen savaş uçaklarının operasyona katılması bekleniyor.İNCİRLİK'E 4 TÜRK F-16 İNDİAdana'nın Sarıçam İlçesi'ndeki İncirlik Hava Üssü'nde 2 Türk F-16 savaş uçağının pist başında beklemeyi sürdürürken, saat 18.10 sıralarında 4 adet F-16 ardı ardına İncirlik Üssü'ne iniş yaptı. Bu uçakların operasyona fiilen katılıp katılmadığı ise henüz anlaşılamadı.Öte yandan savaş uçaklarının Afrin'deki bir TV vericisini vurduğu ileri sürüldü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

İşte gözaltına alınan gezi otobüsünün şoförünün ilk ifadesi

İşte gözaltına alınan gezi otobüsünün şoförünün ilk ifadesi

Damat sarhoş olup sızınca komşusu gelinin odasına girdi ve...

Damat sarhoş olup sızınca komşusu gelinin odasına girdi ve...

'Otelde bedava konaklama' isteyen ünlü Youtuber hayatının şokunu yaşadı

'Otelde bedava konaklama' isteyen ünlü Youtuber hayatının şokunu yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…

Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…

Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım

Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım

Bodrum'da çıplak adam alarmı!

Bodrum'da çıplak adam alarmı!

Kayseri belediyesinden karda kaymaya karşı inanılmaz önlem

Kayseri belediyesinden karda kaymaya karşı inanılmaz önlem

Kız öğrenciyi sınıfta soyup, 'pis' diyen öğretmene dava

Kız öğrenciyi sınıfta soyup, 'pis' diyen öğretmene dava

3 futbolcunun resmini çektiler ve... Şişeyle cinsel işkence iddiası

3 futbolcunun resmini çektiler ve... Şişeyle cinsel işkence iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.