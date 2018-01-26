İndiği minibüsün altında kalıp, öldü

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, yolun karşısına geçmek isterken indiği minibüsün altında kalan Rıza Güneş (78), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi Yağmur Sokak'ta meydana geldi. Rıza Güneş, kent merkezinden bindiği F.U. yönetimindeki 67 M 0306 plakalı yolcu minibüsüyle evinin bulunduğu sokağa geldi. Minibüsten inen Rıza Güneş, aracın önünden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada minibüs hareket edince Güneş'e çarptı. Başından yaralanan Rıza Güneş, aynı minibüsle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güneş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Minibüs sürücüsü F.U., polis tarafından ifadesi alınmak üzere Soğuksu Polis Merkezi'ne götürüldü.
PKK, o fotoğrafı Afrin'de çekilmiş gibi gösterdi
Son dakika Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç için yakalama kararı
Eskişehir'de bir kedi vahşeti daha!
Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet
Time dergisinden manidar ABD kapağı... Trump yapayalnız!
Korkunç cinayette şok itiraf: Çıplak gördük öldürdük!
Adet kanıyla ritüel yapıyor
Ünlü dergide photoshop skandalı!