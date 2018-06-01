İnegöl hayvan pazarı, 'şap salgını' nedeniyle kapatıldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Belediye Hayvan Pazarı, büyükbaşlarda görülen şap hastalığı nedeniyle 21 gün süreyle kapatılarak, karantina önlemleri alındı.

İnegöl Tarım Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürü İbrahim Ekren, Cemiyet Mahallesi'ndeki Belediye Hayvan Pazarı'nın, büyükbaşlarda görülen şap hastalığı nedeniyle 21 gün süreyle kapatılarak karantinaya alındığını bildirdi. Ekren, "Cemiyet Mahallemizdeki büyükbaşlarda tespit edilen şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarını kapattık. Vatandaşlarımız hayvan alıp satarken, hayvanların hastalıksız ve aşılarının tam yapılmış olmasına dikkat etsinler. Artık 21 gün boyunca çevre il ve ilçelerden ilçemize hayvan girişi yasaklanmıştır. Karantinaya alınan hayvanlarla ilgili tedavi çalışmamız sürmektedir" dedi.

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