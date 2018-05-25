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İnegöl’de ekili alanları dolu vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 19:04 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde önceki gün etkili olan dolu nedeniyle 5 kırsal mahallede yaklaşık 10 bin dekar ekili alan zarar gördü.

İnegöl’de ekili alanları dolu vurdu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde önceki gün etkili olan dolu nedeniyle 5 kırsal mahallede yaklaşık 10 bin dekar ekili alan zarar gördü. Ayçiçeği, patates, buğday ve pancarda yüzde 70-80 oranında zarar olduğunu ifade eden İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, çiftçinin toplam zararının 15 milyon lirayı bulduğunu söyledi.
İnegöl’ün Kozluca, Kulaca, Şibali, Hamzabey ve Tokuş kırsal mahallelerinde doludan zarar gören alanlarda Kulaca Mahallesi Muhtarı Sedat Seçim ile birlikte incelemelerde bulunan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "İnegöl’de her sene 10 dolayında kırsal mahallede dolu hasarı yaşanıyor. Bundan bir hafta önce Hocaköy, Deydinler ve Çeltikçi kırsal mahalleleri gibi meyve üretici bölgeler de hafif bir dolu tehlikesi geçmişti. Önceki akşam Şipali, Kozluca ve Hamzabey bölgemizde 10 bin dekarın üzerinde ayçiçeği, buğday, patates ve pancar ekili alan doludan zarar gördü. Bu hasarın maddi karşılığı da yaklaşık olarak 15 milyon liraya tekabül ediyor. Allah beterinden saklasın. Almamız gereken bazı tedbirler var. Ürünlerimizi TARSİM’e kaydettirmemiz gerekiyor" dedi.
Kulaca Mahallesi Muhtarı Sedat Seçim ise "Esnaf haftayı gözetir, en kötü ihtimalle mevsimi gözetir, ama çiftçi yılı gözetmektedir. Kulaca’dan tutun Şipali, Kozluca ve Hamzabey üzerindeki alanlarda tarım yapan üreticinin şu anda koca bir yılı gitmiş durumdadır. İnsanların sigorta yaptırmak için üzerlerine gittiğimizde ‘Gidenler ne almış’ diye karşı çıkıyorlar. Biz de bunun hakkının alındığı takdirde TARSİM’e yeterli kayıt yapılacağını düşünüyoruz. Sigorta yaptırılınca da zararlar alınacaktır" diye konuştu.

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İnegöl’de ekili alanları dolu vurduİnegöl’de ekili alanları dolu vurduİnegöl’de ekili alanları dolu vurdu

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