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İNEGÖL'DE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN KAZA

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 16:38 | Son Güncelleme

BURSA'nın Inegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada yaralanan motosiklet sürüacüsü Nizam D.

Yavuz YILMAZİNEGÖL,(BURSA),(DHA) BURSA'nın Inegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada yaralanan motosiklet sürüacüsü Nizam D. hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından sanie saniye görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde ki kaza, Avarlar Kavşağı istikametinden seyir halinde olan Hüseyin D. yönetimindeki 16 KON 19 plakalı otomobiile, kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada arkasından gelmekte olan Nizam D.'nin kullandığı 16 ABG 913 plakalı motosikletin çarpması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu motosikletten düşerek yerde sürüklenen Nizam D. hafif şekilde yaralandı. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına da yansıyan kaza sonrası yaralıya ilk müdahaleyi 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekipleri yaptı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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