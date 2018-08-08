HABER

İnegöl'de otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 21:36 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü Yunus Emre Alp (17), düşerek yaralandı.

İnegöl'de otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü Yunus Emre Alp (17), düşerek yaralandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına da yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Bursa’nın İnegöl ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Levent Çalım (43) yönetimindeki 16 R 0987 plakalı otomobil, Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinden İstiklal Caddesi’ne doğru çıktığı sırada Yunus Emre Alp yönetimindeki elektrikli motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Yunus Emre Alp, takla atarak yere düşüp yaralandı. Alp, daha sonra yoldan geçen özel bir araçla devlet hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Yunus Emre Alp’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İnegöl'de otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 yaralıİnegöl'de otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 yaralıİnegöl'de otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

PARTNERBir zamanlar bu modaydı!Bir zamanlar bu modaydı!
Çukurca'da askeri üs bölge yakınında orman yangınıÇukurca'da askeri üs bölge yakınında orman yangını
Kocaeli son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu: 800 kilo kokain ele geçirildiKocaeli son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu: 800 kilo kokain ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.