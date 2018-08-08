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İnegöl'de otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 23:38 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü Yunus Emre Alp (17), düşerek yaralandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü Yunus Emre Alp (17), düşerek yaralandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Bursa’nın İnegöl ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Levent Çalım (43) yönetimindeki 16 R 0987 plakalı otomobil, Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinden İstiklal Caddesi’ne doğru çıktığı sırada Yunus Emre Alp yönetimindeki elektrikli motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Yunus Emre Alp, takla atarak yere düşüp yaralandı. Alp, daha sonra yoldan geçen özel bir araçla devlet hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Yunus Emre Alp’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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