İnegöl'de otomobille çarpışan işçi servisi takla attı: 9 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Minibüsün takla attı kazada her iki araçtaki 9 kişi yaralandı.
Kaza, İnegöl ilçesi Mobilya Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir fabrikanın işçilerini taşıyan Mustafa Öztürk yönetimindeki 16 B 6115 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen Can Şıklar (32) yönetimindeki 06 AFC 440 plakalı otomobille çarpışıp, takla attı. Kazada, iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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