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İnegöl'de silahlı çatışma: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 23:56 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. İddiaya göre, İlker Y. (30), Osman F. (27) ve Yaşar Y. (28), 35 UHP 69 plakalı otomobille husumetli oldukları inşaat bekçileri Emrah Z. (31) ve Ömer Z.’nin (30) görev yaptığı Mesudiye Mahallesi Çiftlik Sokak'taki inşaata gittiler. Aralarında çıkan tartışmada iki taraf da silahlarını çekerek birbirlerine ateş açtı. Çatışma sırasında Osman F. sırtından, Yaşar Y. de bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Osman F. ameliyata alınırken, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından şüpheli kardeşler Emrah Z. (31) ve Ömer Z. (30), polis ekiplerince yakalanarak gözaltını alındı. Olaydan yaklaşık iki saat sonra İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı arkadaşlarının durumunu öğrenmeye gelen İlker Y. de burada polis ekiplerince fark edilerek yakalanıp, gözaltına alındı. Çatışma sırasında kurşunlarından biri de evin balkonuna isabet etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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