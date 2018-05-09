İnegöl'de silahlı çatışma: 2 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. İddiaya göre, İlker Y. (30), Osman F. (27) ve Yaşar Y. (28), 35 UHP 69 plakalı otomobille husumetli oldukları inşaat bekçileri Emrah Z. (31) ve Ömer Z.’nin (30) görev yaptığı Mesudiye Mahallesi Çiftlik Sokak'taki inşaata gittiler. Aralarında çıkan tartışmada iki taraf da silahlarını çekerek birbirlerine ateş açtı. Çatışma sırasında Osman F. sırtından, Yaşar Y. de bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Osman F. ameliyata alınırken, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından şüpheli kardeşler Emrah Z. (31) ve Ömer Z. (30), polis ekiplerince yakalanarak gözaltını alındı. Olaydan yaklaşık iki saat sonra İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı arkadaşlarının durumunu öğrenmeye gelen İlker Y. de burada polis ekiplerince fark edilerek yakalanıp, gözaltına alındı. Çatışma sırasında kurşunlarından biri de evin balkonuna isabet etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi
Feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Trump’ın ortağı Basant Bansal'dan oğlu için Türkiye'de 5 milyon dolarlık Hint düğünü
100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!
'Ölüm patroniçesi' yakayı ele verdi
Muğla’nın Milas ilçesinde vahşet! Banyoda buldular...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Doğum lekesi sandığı iz ikizi çıktı! Meğer yıllardır bedeninde taşıyormuş
Eski halini gören annesi sanıyor
İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum