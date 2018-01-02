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İnegöl'de uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ | 02.01.2018 11:39 | Son Güncelleme 5 saat önce

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından bir evde yapılan aramada 3 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İnegöl İlçe Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bir kahvede uyuşturucu sattığı öne sürülen A.G.'yi (56) yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, bazı gizli bölmelerde 3 kilo esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.G., mahkemece tutuklandı.

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