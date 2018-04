İnegöllü şehitlere vefa

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şehitler için fidan dikildi.

25 Nisan Kara Şehitlerini Anma Günü münasebetiyle İnegöl Jandarma Komutanlığı tarafından komutanlık binası bahçesinde İnegöl’ün üç şehidi için fidan dikim töreni düzenlendi. İnegöl’ün Güneydoğu ve Afrin şehitlerinin isimleri bu fidanlarla yaşatılacak. Törende konuşan Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş, “Bu gün gurur dolu ortamda son iki yılda şehitlik mertebesine ulaşmış üç kahraman silah arkadaşlarımız adına ağaç dikmek için toplanmış bulunmaktayız. Yavuz Mete, Hüseyin Gencer ve Halil İbrahim Aygül şehitlerimiz. Kışlamızda canlarını hiç düşünmeden bu aziz vatan için feda etmiş şehitlerimiz adına dikilmiş ağaçlarımız bulunmaktadır. Kendilerini şükranla anıyoruz. Bu günün ayrı bir anlam ve önemi de, 25 Nisan Kara Şehitlerini Anma Günü olmasıdır. Bu faaliyetlerimizi bugün icra ederek Kara Şehitlerimiz Anma Gününü taçlandırmak istedik. Bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu aziz vatan, uğruna canını veren yüz binlerce şehidimizin bizlere kutsal bir emanetidir. Kahraman Türk ordusu her zaman ve her koşulda devletinin bekası için fedakarca görev yapmış, vatanı için gerektiğinde kanını ve canını vermiştir ve vermeye devam edecektir. Bu gün bizim en büyük görevimiz şehitlerimizin ve gazilerimizin bize mirası bu aziz vatanın kıymetini hiçbir zaman hatırdan çıkarmadan milletimizin ve devletimizin yücelmesi için bütün gücümüzle çalışmaktır. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyorum. Şehit ailelerimize ve gazilerimize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise, “Güzel bir organizasyon. Bunları bir güne sığdırmak veya takvimdeki belirli günlerle eşdeşleştirmek tabiî ki çok doğru değil, şehitlerimiz hepimizin şehidi. Bu kardeşlerimiz vatani görevini yaparken, o anne babanın evladı gibi olsa da hepimizin evladı. Allah’a çok şükür devletimiz, şehidimizin ailesine veya gazilerimiz ve ailelerine her fırsatta sahip çıkıyor. Gerçekten olması gereken değeri de milletçe gösteriyoruz. Bu vatanı bu ülkeyi yolda geçerken bulmadık. Bunun güçlüğünü geçmişte de nasıl bedeller ödediysek, bu günde eğer bedel ödenmesi gerekiyorsa başta şahsım olmak üzere herkesi bu bedeli rahatlıkla ödeyeceğini gayet iyi biliyorum. Böylesine yüce bir mertebeye ulaşmış olan şehitlerimizin anne ve babası veya eşleri olduğu için ayrı bir gurur vesilesi olduğunu düşünüyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. İnşallah bir daha ülkemizi savunma noktasında böyle bir ihtiyacımız hiç olmasın ama olduğunda da hepimizin şehitlik için hazır olduğumuzu bilinmesini isteriz” dedi.