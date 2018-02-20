İnek aşağıda, itfaiye ekipleri yukarıda zor anlar yaşadı

Muğla’nın Milas ilçesinde su dolu kuyuya düşen 1 inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Yaklaşık 12 metre derinliğindeki içi su dolu kuyuya düşen inek aşağıda kuyuda, itfaiye ekipleri ise yukarıda zor anlar yaşadı. Uzun uğraşlar sonucu ineğine kavuşan çiftçi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

İlginç olay, Milas’a bağlı Kızılcayıkık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kırsal Kızılcayıkık Mahallesi’nde ikamet eden İsmail Arıtepe’ye ait 1 inek, Köyaltı mevkiinde bulunan yaklaşık 12 metre derinliğindeki üzeri naylon ile kaplı su dolu kuyuya düştü.

Bir süre ineği kendi imkanları ile çıkarmaya çalışan Arıtepe, başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek ekiplerden yardım istedi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından ineği halatlar yardımıyla kuyudan sağ salim çıkardı. Kurtarma çalışmaları sırasında kuyuda kurtarılmayı bekleyen inek de kuyunun başında yaklaşık 800 kilo ağırlığındaki ineği yukarı çekmeye çalışan itfaiye ekipleri de zor anlar yaşadı.

Uzun uğraşlar sonucu kuyudan sağ salim çıkarılan ineğine kavuşan İsmail Arıtepe, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.