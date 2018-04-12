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İngiliz bombardıman uçakları Akrotiri üssüne ulaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 14:14 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının ardından İngiltere hava kuvvetlerine ait 8 tornado bombardıman uçağının Güney Kıbrıs’taki Akrotiri üssüne ulaştığı bildirildi.ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla hareketli saatler yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının ardından İngiltere hava kuvvetlerine ait 8 tornado bombardıman uçağının Güney Kıbrıs’taki Akrotiri üssüne ulaştığı bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla hareketli saatler yaşandı. Güney Kıbrıs’taki Akrotiri Hava Üssü’ne çok sayıda İngiliz savaş uçağının indiği kaydedildi. İngiltere hava kuvvetlerine ait 8 tornado bombardıman uçağının Güney Kıbrıs’taki Akrotiri üssüne ulaştığı bildirildi.

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